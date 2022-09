Znane są oferty wykonawców, którzy chcą zbudować IV krąg opery. Czy starczy pieniędzy?

Poznano oferty firm zainteresowanych rozbudową Opery Nova o IV krąg oraz podziemny garaż. Inwestycja pochłonie około 100 mln złotych. Wzmocni rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej.

salę prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i innych elementów związanych z technologią sali; maksymalna liczba widzów – 485 osób;

przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku Głównego Opery

przestrzeń wystawienniczą i innych działań artystycznych;

salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku; maksymalna liczba widzów – 205 osoby;

powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, technicznej i zaplecza, w tym także taras widokowy od strony rzeki z widokiem na katedrę i Wyspę Młyńską.

Zamówienie podzielono na dwie części, które mogą być realizowane w dwóch niezależnych etapach. Pierwszy etap stanowi IV krąg Opery, który technologicznie, funkcjonalnie i użytkowo połączony jest z obiektem głównym. Drugi etap stanowi dwupoziomowy garaż podziemny z placem miejskim w jego górnej części. Garaż dostępny będzie z obiektu głównego oraz z IV kręgu, może również działać niezależnie.Realizacją prac budowlanych zainteresowane są trzy podmioty. Wyceniły ich wartość na kwoty od prawie 95 do 129 mln zł. Opera dzięki środkom z budżetu miasta i województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczyła na ten cel prawie 102 mln zł. Po weryfikacji i wyborze najkorzystniejszej oferty podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Prace budowlane potrwają zajmą około 28 miesięcy.Wcześniej przygotowana dokumentacja zakłada, że IV krąg Opery pomieści między innymi :Drugą częścią inwestycji jest dwupoziomowy garaż podziemny z wjazdem z ulicy Karmelickiej. Garaż połączony będzie funkcjonalnie z budynkiem Głównym Opery oraz z IV kręgiem. Zapewni miejsca postojowe dla 228 pojazdów. Pozwoli to uporządkować i nadać estetycznego wyglądu kolejnym terenom w „salonie Bydgoszczy”. Na jego dachu zaplanowano zieleń, także dosadzenie drzew.Z inicjatywą rozbudowy Opery Nova wyszedł Maciej Figas, który przedstawił propozycję władzom Bydgoszczy. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zadeklarował chęć współfinansowania inwestycji po połowie z władzami województwa. Miasto zobowiązało się do pokrycia połowy kosztów związanych z tą inwestycją.