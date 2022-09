25 lat więzienia dla Marka N.! Wyrok po strzelaninie w szkole w Brześciu Kujawskim

Jest sądowy finał dramatu sprzed kilku lat. Mężczyzna, który postrzelił dwie osoby w szkole podstawowej w Brześciu Kujawskim spędzi 25 lat w więzieniu – orzekł Sąd Okręgowy we Włocławku.

Mężczyźnie postawiono kilka zarzutów: ataku o charakterze terrorystycznym na szkołę, wielokrotnego usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkich obrażeń ciała u kilku osób. Marek N. przebywa w areszcie, odmówił dowiezienia go do sądu na publikację wyroku. Motywy jego działania nie są znane, jednak psychiatrzy orzekli, że chłopak był zdrowy na umyśle. Broń czarnoprochową kupił legalnie - prawo na to zezwala.Dramat wydarzył się ponad trzy lata temu - 19-letni wówczas Marek N., były uczeń wtargnął do Zespołu Szkół nr 1 w Brześciu Kujawskim (powiat włocławski). Wdarł się do klasy i odpalił kilka ładunków wybuchowych własnej produkcji, na szczęście mało skutecznych. Potem strzelał z rewolweru czarnoprochowego do dzieci uciekających korytarzem. Groźnie postrzelił dziewczynkę oraz woźną, która próbowała zapobiec tragedii. Poddał się woźnemu, gdy skończyły się naboje w bębenku rewolweru.Śledztwo prowadziła Prokuratura Krajowa, wyrok jest nieprawomocny, więc sprawa może jeszcze trafić do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.