Bydgoski ratusz pyta: Gdzie są pieniądze na dodatek węglowy? Wojewoda odpowiada

„Nie otrzymaliśmy dotąd z Urzędu Wojewódzkiego ani złotówki na wypłatę dodatków węglowych” – alarmuje Urząd Miasta w Bydgoszczy. Jak informuje biuro prasowe ratusza, do 16 września wpłynęło ponad 8 tysięcy wniosków o dodatek na węgiel.

To niejedyny problem finansowy miasta. Na wypłaty świadczenia za przyjęcie do domu uchodźcy brakuje – według ratusza – ponad 7,5 miliona złotych. Ponad tysiąc osób, które opiekują się ukraińskimi rodzinami czeka na wypłaty. Kiedy będą te pieniądze? – o to zapytaliśmy rzecznika wojewody kujawsko-pomorskiego, Tomasza Wiśniewskiego.– Zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatków węglowych przekazujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska co miesiąc – odpowiada Tomasz Wiśniewski. – Zgodnie z ustalonym harmonogramem, 5 września przekazaliśmy, jako Urząd Wojewódzki, pierwsze takie zapotrzebowanie, a do końca sierpnia wpłynęło do nas prawie 230 tys. wniosków o dodatek węglowy na łączną kwotę 688 mln 728 tys. zł – podaje rzecznik wojewody.Jak zapewnia, pierwsza transza środków zostanie przekazana do gminy niezwłocznie po ich zaksięgowanie na koncie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.– Z informacji, które otrzymaliśmy z Ministerstwa klimatu i środowiska, pieniądze te zostaną przekazane w tym tygodniu. Jeśli chodzi o wypłatę 40 zł dla rodzin z Bydgoszczy, które przyjęły do siebie uchodźców z Ukrainy, przekazaliśmy do tej pory ponad 20,6 mln zł. Pieniądze przelewamy samorządom niezwłocznie po otrzymaniu ich z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zapotrzebowanie za sierpień i wrzesień zostało złożone do MSWiA. Czekamy na te pieniądze i jeżeli tylko do nas dotrą, niezwłocznie przekażemy je do samorządów – mówi Tomasz Wiśniewski.Według danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Bydgoszczy znajduje się 10 tysięcy gospodarstw, które mogą skorzystać z 3 tysięcy złotych dofinansowania na zakup węgla. 29 sierpnia Bydgoszcz złożyła wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o 30 milinów złotych na ten cel.Na świadczenia w wysokości 40 złotych na utrzymanie uchodźców Bydgoszcz wydała dotąd ponad 20 milionów złotych.