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Leszczyńskiego
2022-09-20, 11:28 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

П'ять автобусів, котрі Торунь подарував місту Луцьк, вже в Україні

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П'ять автобусів, котрі Торунь подарував місту Луцьк, вже в Україні/fot. Sławomir Kowalski/UM Toruń
14 вересня останній перетнув кордон, їх доставили водії торуньського автотрансу.

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Окрім корисних у щоденному використанні запчастин, автобуси привезли гуманітарну допомогу куплену на підставі списку, що Торуньська Мерія отримала з України, а саме: спальні мішки, матраци, одяг (шапки, шкарпетки, дощовики, термосорочки), фляги, засоби гігієни, туалетний папір, термоковдри, їжу.

В жовтні у Бидгощі відбудуться дві події для тих, хто шукає роботу. 11 жовтня у Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі в Мишленчінку, де раніше був найбільший склад з речами для біженців, відбудеться 7 випуск Торгів Праці. Можна буде зробити проф фото до резюме, підготувати мотиваційного листа і видрукувати необхідні документи, щоб одразу подати роботодавцям на місці. Вхід вільний. Прийматимуть участь такі фірми: Atos, BELMA, Kaulfand та Міський Водоканал.

20-21 жовтня в Залі Immobile Łuczniczka відбудуться найбільші торги праці у регіоні - пропозиції адресовані переважно для фірм із сектору сучасних послуг для бізнесу.
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