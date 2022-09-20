П'ять автобусів, котрі Торунь подарував місту Луцьк, вже в Україні
14 вересня останній перетнув кордон, їх доставили водії торуньського автотрансу.
Мегаполіс за півціни. Знижки в магазинах, барах, ресторанах, салонах краси
В жовтні у Бидгощі відбудуться дві події для тих, хто шукає роботу. 11 жовтня у Бидгоському Торгівельно-Виставковому Центрі в Мишленчінку, де раніше був найбільший склад з речами для біженців, відбудеться 7 випуск Торгів Праці. Можна буде зробити проф фото до резюме, підготувати мотиваційного листа і видрукувати необхідні документи, щоб одразу подати роботодавцям на місці. Вхід вільний. Прийматимуть участь такі фірми: Atos, BELMA, Kaulfand та Міський Водоканал.
20-21 жовтня в Залі Immobile Łuczniczka відбудуться найбільші торги праці у регіоні - пропозиції адресовані переважно для фірм із сектору сучасних послуг для бізнесу.