To jest dobry kierunek! Z Bydgoszczy będzie można polecieć do Bristolu

Irlandzki przewoźnik Ryanair uruchamia kolejne połączenie z Lotniska Bydgoszcz. Bristol – to kierunek wskazywany przez pasażerów jako jeden z najbardziej oczekiwanych w siatce połączeń regionalnego portu.

Pierwszy rejs do brytyjskiej miejscowości Bristol zaplanowany jest na poniedziałek 31 października. Loty realizowane będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki. Rozkład został zaplanowany w taki sposób, by odpowiadał zarówno na potrzeby turystyczne jak i biznesowe.W poniedziałek samolot z Bristolu wystartuje o godzinie 7:20, w Bydgoszczy wyląduje o godzinie 10:45. Rejs z Portu Lotniczego Bydgoszcz zaplanowany został na godzinę 11:10. W piątki loty realizowane będą w godzinach wieczornych. Pasażerowie z Bristolu podróż rozpoczną o godzinie 18:00, a zakończą na Kujawach i Pomorzu o 21:25. 25 minut później samolot rozpocznie rejs powrotny. Pasażerowie z Lotniska Bydgoszcz wylądują w Bristolu o 23:15.– Kolejny kierunek dołącza do siatki połączeń realizowanych przez Ryanair z Portu Lotniczego Bydgoszcz. Rozszerzanie oferty dla naszych Pasażerów to jeden z celów jakie obecnie realizujemy. W sezonie zimowym irlandzki przewoźnik obsługiwać będzie loty do Dublina, Birmingham, Londynu Luton, Londynu Stansted, a także do ogłaszanego właśnie Bristolu – mówi Edward Hartwich, Delegat Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.Bristol to miasto zachwycające nie tylko w skali regionu południowo-zachodniej Anglii, ale i całej Wielkiej Brytanii. Niesłychana liczba zabytków, których część pamięta czasy średniowiecza sprawia, że nawet podczas dłuższego pobytu w Bristolu nie sposób się nudzić.Jednym z symboli miasta jest Clifton Suspension Bridge – most nad rzeką Avon, który pojawia się na większości zdjęć widokowych Bristolu. Innym zabytkiem, który musi znaleźć się w planie zwiedzania miasta jest dworzec kolejowy Bristol Temple Meads, którego początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku.Loty do Bristolu otwierają jednak bramę do dalszych podróży po Wielkiej Brytanii. Zaledwie godzina jazdy dzieli nas od tego miasta do popularnego na całym świecie Stonehenge – megalitycznej budowli pochodzącej z epoki neolitu i brązu.