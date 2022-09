Znamy nazwiska kandydatów na burmistrza Ciechocinka. Wybory w październiku

Zbliżają się przedterminowe wybory burmistrza Ciechocinka, zarządzone po śmierci Leszka Dzierżewicza. Wystartuje w nich nie więcej, niż dwunastu kandydatów. Minął właśnie termin rejestracji poszczególnych komitetów wyborczych.

Przedterminowe wybory burmistrza Ciechocinka, jak już wiemy, odbędą się 23 października. Po drodze jest kilka przystanków kalendarza wyborczego i jeden z nich - bardzo ważny - właśnie został zrealizowany. Minął termin rejestrowania u komisarza wyborczego poszczególnych komitetów wyborczych. Jest ich 12. Oznacza to, że w wyborach wystartuje nie więcej niż 12 kandydatów. Komitety w swojej nazwie zawierają nazwiska osoby, na której rzecz działają, zatem znamy i samych kandydatów.Są to: Wojciech Skotnicki, Janusz Szyłkowski, Paweł Rosiński, Jarosław Jucewicz, Wojciech Marjański, Andrzej Łozicki, Marek Kuszyński, Sławomir Skrodzki, Sławomir Handziuk, Dariusz Barczak, i Maciej Bartoszek. Nazwisko ostatniego kandydata promowanego przez komitet wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców na razie nie jest znane.Komitety mają czas do końca września na zarejestrowanie swoich kandydatów, ale by to zrobić, muszą zdobyć pod kandydaturą 300 podpisów mieszkańców Ciechocinka. Jednak wcześniej, bo już we wtorek, powstanie miejska komisja wyborcza. Zgodnie z prawem ma się składać z 9 osób. Niemal każdy komitet zgłosił swojego kandydata do komisji, zatem o składzie tego ciała zadecyduje losowanie.