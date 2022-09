Prawnicy w szkołach. Będą lekcje m.in. o memach, zdjęciach i zakupach w sieci

Ponad 130 szkół i placówek wychowawczych z całej Polski włączyło się do akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo". Uczniowie z tych placówek będą spotykać się z prawnikami, którzy poprowadzą dla nich specjalne zajęcia edukacyjne.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy będą mówić młodzieży o bezpiecznym korzystaniu z zakupów online oraz poszanowaniu i ochronie praw autorskich i dóbr osobistych w Internecie. W całym kraju z zajęć ma skorzystać kilkanaście tysięcy uczniów, także z naszego regionu. Akcja rozpoczyna się dziś i potrwa do końca września.- Uważamy, że jedną z naszych misji, jako adwokatury, jest właśnie krzewienie wiedzy, ale również edukacja młodzieży - mówi mecenas Karolina Wilamowska, koordynatorka akcji w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.- Od lat podejmujemy różnego rodzaju działania edukacyjne i jesteśmy częstymi gośćmi w szkole, zarówno jeśli chodzi o kwestie tematów mediacji rówieśniczych, mediacji szkolnej, jak również zagadnienia związane z różnego rodzaju aspektami prawnymi. Natomiast tym razem jest to akcja, którą realizujemy w ramach działań podjętych w całej Polsce. Jest to akcja Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i nasza Izba, jako jedna z 24, w tej akcji będzie brała udział - podkreśla Wilamowska.Prawnicy zawitają do ponad 130 szkół w całej Polsce. Do projektu przystąpi pięć szkół z Kujaw i Pomorza: cztery szkoły z Bydgoszczy (dwie podstawowe i dwie średnie) i jedna średnia z Inowrocławia. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o prezentacje i scenariusze zaplanowane na dwie godziny lekcyjne. Adwokaci będę omawiać z młodzieżą problemy, które znane są im z praktyki zawodowej.- W tym roku postawiliśmy sobie za cel prawo cywilne, czyli zagadnienia związane z zawieraniem umów w Internecie, z kwestiami związanymi z prawem autorskim, prawem do wizerunku i również z takimi cywilnoprawnymi zagrożeniami, które na co dzień tak naprawdę młodzież spotyka - zapowiada Karolina Wilamowska.Zakupy online, zdjęcia z imprez, memy z kolegami. Młodzież coraz bardziej jest obecna w internetowym świecie. Problem w tym, że nie zawsze zna swoje prawa, ani też prawne konsekwencje popełnionych błędów.- Cel jest taki, by uświadamiać im, z jednej strony, jakie są zagrożenia, a z drugiej strony jakie uprawnienia im przysługują - podkreśla koordynatorka akcji w regionie (...).Więcej w materiale Tatiany Adonis.