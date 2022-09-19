Мегаполіс за півціни. Знижки в магазинах, барах, ресторанах, салонах краси

З 26 вересня до 2 жовтня відбудеться 10 випуск події "Метрополія за півціни". До заходу долучилося вже понад 80 партнерів, котрі пропонують знижки в магазинах, барах-столових, ресторанах, салонах краси та фітнес-клубах.

Шукайте акційні пропозиції протягом тижня. Інформацію про фірму та її актуальні пропозиції знайти можна на сайті: www.zapolceny.metropoliabydgoszcz.plІдентифікаційний номер PESEL для громадян України, що прибули на територію Польщі у зв'язку із війною надається у Реєстраційному Бюро за вул. Єзуїтська 14А у Бидгощі. Дані номери надаються у робочі години Уряду Міста: щопонеділка, щосереди та щочетверга з 8:00 до 15:30, щовівторка з 8:00 до 17:30 і щоп'ятниці з 8:00 до 13:30. Обслуговування біженців відбувається в кімнаті номер 3 біля 7 та 8 віконця. Деталі на сайті www.bydgoszcz.pl