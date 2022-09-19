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2022-09-19, 12:12 Redakcja

Мегаполіс за півціни. Знижки в магазинах, барах, ресторанах, салонах краси

Знижки пропонує, серед іншого, салони краси / фото. Pixabay
Знижки пропонує, серед іншого, салони краси / фото. Pixabay
З 26 вересня до 2 жовтня відбудеться 10 випуск події "Метрополія за півціни". До заходу долучилося вже понад 80 партнерів, котрі пропонують знижки в магазинах, барах-столових, ресторанах, салонах краси та фітнес-клубах.

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