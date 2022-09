Przebudowa wiaduktu Nowaka-Jeziorańskiego w Bydgoszczy: zmiany dla kierowców

Rozpoczynają się kolejne prace przy przebudowie wiaduktu Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Armii Krajowej w Bydgoszczy. W poniedziałek (19 września) wieczorem wykonawca przystąpi do wprowadzania nowej organizacji ruchu.

W miejscu starego obiektu powstanie nowa łukowa konstrukcja z częścią pieszo-rowerową. W trakcie przebudowy - od poniedziałku - kierowcy będą poruszać się w obu kierunkach zmodernizowanym już wiaduktem wschodnim. Przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej będzie jeszcze zachowany. Dopiero w późniejszym etapie ulica zostanie zamknięta.Wprowadzane zmiany pozwolą na rozbiórkę zachodniego wiaduktu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem - prace potrwają około roku. Koszt inwestycji to prawie 30 mln zł.Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w latach 80. XX wieku. Z biegiem lat obiekt nie spełniał już norm, a jego stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia, stąd konieczność przebudowy. Wiadukt wschodni został przebudowany pond rok temu. Teraz remontowany będzie sąsiednia przeprawa.