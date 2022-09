Jak rozłożyć dług na raty i jechać do sanatorium? Porady ZUS przez cały tydzień

Bydgoski oddział ZUS organizuje kolejne eksperckie dyżury telefoniczne. W poniedziałek (19 września) będzie można zapytać o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz o projekty edukacyjne ZUS.

Dzwoniąc pod nr tel. 52 341 84 46, w godz. 9:00-11:00, będzie można dowiedzieć się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 500 plus dla osób niesamodzielnych, a także jaki dokument potwierdzi niezdolność do samodzielnej egzystencji. Z kolei w godz. 12:00-14:00 pod nr tel. 52 341 81 24 uzyskamy informacje dotyczące Lekcji z ZUS i Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.– Na pytania, jak rozłożyć dług na raty czy odroczyć termin płatności należności z tytułu składek eksperci odpowiadać będą we wtorek (20 września) w godz. 9:00-11:00 pod nr tel. 52 341 84 50 – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. – Dyżur dotyczący rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium z ZUS odbędzie się z kolei w środę (21 września) w godz. 9:00-11:00 pod nr tel. 52 336 61 42.Odpowiedzi na pytania o świadczenia emerytalno-rentowe, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, kto i kiedy może przeliczyć swoje świadczenie będzie można uzyskać w czwartek (22 września) w godz. 9:00-11:00 pod nr tel. 52 333 08 31 i w piątek (23 września) w godz. 9:00-11:00 pod nr tel. 52 303 06 04.Trwają również zapisy na bezpłatne szkolenie online „Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników po zmianach od 1 stycznia 2022 r.”, które odbędzie się 20 września o godz. 10:00. Zapisy przyjmowane są do 19 września pod adresem: szkolenia_bydgoszcz@zus.pl.