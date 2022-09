Wszystko na temat bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Piknik w bydgoskim NFZ [wideo, zdjęcia]

Konsultacje ze specjalistami, bezpłatne badania i garść ważnych informacji, np. na temat szczepień przeciwko grypie i COVID-19. W siedzibie NFZ Bydgoszczy odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Bezpieczny powrót dzieci do szkoły".

Organizatorzy zaprosili m.in. psychologów dziecięcych, z którymi można było porozmawiać na temat lęków, czy trudności, z jakimi mogą mierzyć się uczniowie i przedszkolaki.- Moje dzieci, 18 - letni syn i córka są jest niepełnosprawni intelektualnie. Przyszłam na to spotkania, gdyż chciałam otrzymać ważne dla mnie informacje, a poza tym chcę założyć kartę EKUZ - mówiła jedna z uczestniczek pikniku NFZ.- Cała idea naszego spotkania to przygotowanie rodziców na problemy związane z powrotem dzieci do szkoły po tak długim czasie - podkreślała Dorota Doktór z NFZ.- Dysponujemy ofertą zaprzyjaźnionych pań psychologów dziecięcych.- Pandemia była trudnym czasem dla nas dorosłych, a co dopiero dla najmłodszych - mówi Daria Jaworska, psycholog, Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego. - Jesteśmy po to, żeby porozmawiać, odpowiadamy na pytania i wątpliwości rodziców.Na pikniku dyżurowali także przedstawiciele ZUS, Sanepidu, Straży Granicznej i Straży Ochrony Kolei.Więcej w materiale Tatiany Adonis.