Biała laska pomaga im w bezpiecznej komunikacji. Świętowali w Toruniu

Osoby niewidome i niedowidzące spotkały się w Toruniu. Choć ich święto - Międzynarodowy Dzień Białej Laski - przypada 15 października - oni obchodzili je już w piątek.

Przy kawie i słodkim poczęstunku rozmawiali m.in. o problemach, z jakimi się na co dzień borykają. Obchody toruńskie odbyły się na terenie Campingu Tramp, a gościem grona zrzeszonego w Polskim Związku Niewidomych był prezydent Michał Zaleski, który został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Niewidomych. Odebrał ją z rąk prezesa Koła w Toruniu - Mariusza Kowalskiego- W tym dniu szczególnie łączę się z wszystkimi osobami i ich rodzinami, dla których biała laska jest codziennym i niezbędnym narzędziem do bezpiecznej komunikacji – mówił prezydent. - Życzę, aby w Toruniu państwa środowisko zawsze odnajdywało warunki do odnajdywania nowych inspiracji, dobroczynnie wpływających na komfort życia osób niewidomych z naszego miasta i okolic.W toruńskim Kole Polskiego Związku Niewidomych jest 350 osób, w tym 50 dzieci. Dzień Bezpiecznej Białej Laski został ustanowiony w 1964 r. przez Kongres i prezydenta Stanów Zjednoczonych Lyndona Johnsona. W 1969 r. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Niewidomych ogłosiło dzień 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. W Polsce pierwszy raz obchodzony był w roku 1993.