Stoją na straży finansów państwa. Święto Izby Administracji Skarbowej

Medale i odznaczenia państwowe za sumienną pracę odebrali w piątek w Bydgoszczy pracownicy Izby Administracji Skarbowej.

To ludzie, którzy stoją na straży finansów państwa. - Wspieranie legalnie działającego biznesu i walka ze zorganizowaną przestępczością - tak rolę Krajowej Administracji Skarbowej definiuje jej wiceszef Mariusz Gojny. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów był gościem regionalnych obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Wprowadzenie takich systemów, jak JPK, systemów analitycznych spowodowało, że szara strefa się w Polsce zmniejsza, ponieważ mamy łatwiejszą możliwość analizy, czy dany podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków, czy też nie. My nawet nie musimy iść do niego na kontrolę, a jak już idziemy - to znaczy, że jest to kontrola skuteczna.Jak dodaje, niesolidność podatników zazwyczaj dotyczy obszarów podatku VAT, CIT, hazardu czy wyrobów tytoniowych. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej przypada 21 września.