Чергові новини для Українців: День народження Каналу у Бидгощі
День народження Каналу у Бидгощі і пов'язаного із ним письменника Єжи Суліми Камінського відбудеться у ці вихідні.
Діти можуть тут навчатися, вчитель їм допоможе. Українська вітальня в Торуні
В рамках Європейського Тижня Мобільності з'явиться можливість проїхати електричним автомобілем, самокатом або велосипедом. У суботу та неділю на Театральній Площі, Староміському Мосту і біля Старого Порту стоятимуть стенди, де можна позичити транспорт і отримати інформацію про них. Подія націлена на рекламу екологічного транспорту.