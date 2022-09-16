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2022-09-16, 12:21 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чергові новини для Українців: День народження Каналу у Бидгощі

Музей Бидгощського каналу./fot. Wikipedia
Музей Бидгощського каналу./fot. Wikipedia
День народження Каналу у Бидгощі і пов'язаного із ним письменника Єжи Суліми Камінського відбудеться у ці вихідні.

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День народження Каналу у Бидгощі і пов'язаного із ним письменника Єжи Суліми Камінського відбудеться у ці вихідні. У суботу о 16:00 в Музеї Каналу побачити можна старі поштові картки і фото. Будуть експонати з часів шляхти, коли каналу ще не було і часи, коли на каналі пульсувало життя -говорить завідуючий музею Томаш Ізаяш. Зможете побачити історію мосту Суліми Камінського. У цю неділю з 13:00 організатори запрошують на майстер-клас „Бидгощ за часів Потопу”, вони покажуть період, коли побудовано канал у Бидгощі та як виглядало життя на Каналі у період ІІ Речі Посполитої. Вхід на усі події вільний.

В рамках Європейського Тижня Мобільності з'явиться можливість проїхати електричним автомобілем, самокатом або велосипедом. У суботу та неділю на Театральній Площі, Староміському Мосту і біля Старого Порту стоятимуть стенди, де можна позичити транспорт і отримати інформацію про них. Подія націлена на рекламу екологічного транспорту.
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Bydgoszcz
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