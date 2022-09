Skoro „wszystkie śmieci są nasze”, to wszyscy weźmy się za sprzątanie!

Sprzątanie Świata już w najbliższy weekend (17-18 września). W tym roku wydarzenia odbywają się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. W sobotę w Bydgoszczy będzie można wziąć udział w akcji „Książka za worek śmieci”, a w niedzielę odbędzie się sprzątanie Puszczy Bydgoskiej połączone z ekopiknikiem.

– Najbliższa akcja to „Książka za worek śmieci”. Organizuje ją Anna Jaklewicz, znana podróżniczka i edukatorka. My, jako fundacja, już drugi rok jesteśmy koordynatorem lokalnym tej akcji przy dużym wsparciu miasta w Bydgoszczy, które zapewnia odbiór zebranych śmieci. Prosimy wszystkich zainteresowanych, żeby się zarejestrowali - link znajduje się w wydarzeniu na Facebooku. Pierwsze 150 osób, które się zarejestruje dostanie książki. Dla tych najmłodszych uczestników jest dodatkowa pula książek (...). Nawet jeżeli nie uda się wam zarejestrować, to i tak zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji, dlatego że razem możemy więcej, razem możemy dużo. Razem możemy pomóc naszej planecie (...) – mówi Karolina Kozłowska z Fundacji Zielone Jutro.Akcja Sprzątanie Świata 2022 organizowana przez Miasto Bydgoszcz jest elementem ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata 2022 Polska organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W całej Polsce jest już zarejestrowanych blisko 4 tysiące grup, a to oznacza, że jest bardzo blisko zeszłorocznego rekordów frekwencji. Do akcji dołączają szkoły, przedszkola, gminy, koła gospodyń wiejskich, grupy harcerskie, hobbystyczne, nurkowie, wolontariaty pracownicze a nawet… zakłady karne.W piątek, 16 września, o godzinie 11:00 Fundacja Nasza Ziemia daje sygnał do startu setkom tysięcy wolontariuszy, by zgodnie z tą wrześniową tradycją, wyszli i posprzątali swoje kawałki Polski.Więcej w materiale Agaty Raczek.