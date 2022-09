Gala konkursu Lodołamacze: Niepełnosprawni to bardzo dobrzy pracownicy [wideo, zdjęcia]

Lodołamacze przyznane - to konkurs adresowany do pracodawców, instytucji i organizacji, które wyróżnia wrażliwość społeczna. Gala konkursu odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy./fot. Tatiana Adonis

Lodołamacze przyznane - chodzi o konkurs adresowany do pracodawców, instytucji i organizacji, które wyróżnia wrażliwość społeczna. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

LAUREACI



Kategoria Zakład Pracy Chronionej

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

OPAK sp. z o.o. sp. k., ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek

II miejsce:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych ZPCH inż. Kazimierz Ginter, ul. Kolejowa, 489-600 Chojnice

III miejsce:

WARMIŃSKA sp. z o. o., ul. Wysokiej Bramy 31, 11-100 Lidzbark Warmiński





Kategoria Otwarty Rynek

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

WIKĘD sp. z o.o., sp.k., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

II miejsce:

WIKA Polska sp. z o.o., sp.k., ul: Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek

III miejsce:

Fundacja Nasz Przyjazny Dom, ul. Władysława IV 1 C, 81-704 Sopot





Kategoria Instytucja

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, ul: Rostocka 125, 71-771 Szczecin

II miejsce:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

III miejsce:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy, ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica





Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

Zakład Aktywności Zawodowej z Giżycka, Aleja 1 Maja 30, 11-500 Giżycko

II miejsce:

Warsztat Terapii Zajęciowej z Chmielna, ul. Gryfa Pomorskiego 1, 83-333 Chmielno

III miejsce:

Zakład Aktywności Zawodowej z Włocławka, ul. Łęgska 20, 87-800 Włocławek





Kategoria Przyjazna Przestrzeń - Dostępność Cyfrowa

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia





Kategoria Zdrowa Firma

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

Michelin Polska sp. z o.o., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn





Kategoria Dziennikarz bez Barier

I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2022 otrzymuje:

Robert Silski, Radio Gdańsk





Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:



SUPER LODOŁAMACZ 2022

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. B. Jańskiego z Nowego Klincza





LODOŁAMACZ SPECJALNY 2022

Monika Lewandowska

- Po raz siedemnasty nagradzamy regionalnych laureatów konkursu „Lodołamacze", konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie - mówi Magdalena Słonecka - Kuich, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. - Etap regionalny obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Z tych czterech regionów w tym roku mieliśmy prawie 200 zgłoszeń, czyli 200 pracodawców, ale nie tylko pracodawców, bo jest też kategoria „Przyjazna przestrzeń", czyli miejsce dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także „Dziennikarz bez barier", nagradzająca dziennikarzy, którzy podejmują tematykę związaną z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.- Pracuję, mimo tego że jestem osobą z dość znaczną niepełnosprawnością, ponieważ poruszam się na wózku. Mam dysfunkcję nie tylko kończyn dolnych, ale również górnych - mówi Krzysztof Kranz, Urząd Miasta Bydgoszczy. - Wydawałoby się - kiedyś tak zakładano - że takie osoby będą w stanie tylko leżeć w łóżkach i niewiele czasu spędzać w pozycji siedzącej, natomiast na skutek rehabilitacji, nie tylko rehabilitacji leczniczej, ale także społecznej, stałem się osoba aktywną, pracującą.- Uważam, że osoby niepełnosprawne to są bardzo dobrzy pracownicy. Przede wszystkim są to pracownicy stabilni - mówi Piotr Holka, przedsiębiorca i przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. - Potrafią się zżyć z przedsiębiorstwem, nie zmieniają pracy, a kwalifikacje też mają wysokie, podnoszą je, angażują się. U mnie w firmie zatrudnionych ponad 60% osób niepełnosprawnych.Tymczasem wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 23 procent.W ciągu 16 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 7 tys. firm. We wrześniu odbywają się regionalne gale - w sumie to cztery uroczystości. Ogólnopolskich laureatów poznamy 6 października na Zamku Królewskim w Warszawie.Więcej w materiale Tatiany Adonis.