Brat i siostra wpadli w ręce policji. On do ośrodka dla nieletnich, ona do aresztu

Bydgoscy „wywiadowcy” zatrzymali poszukiwanego 16-latka. Nastolatek wpadł podczas legitymowania. Chwilę później funkcjonariusze zatrzymali jego 20-letnią siostrę, która przyszła na komisariat, by potwierdzić tożsamość brata. Była poszukiwana do odbycia kary aresztu.

Bydgoscy „wywiadowcy” na terenie zielonym przy ulicy księdza Józefa Schulza na bydgoskim Błoniu zauważyli dwóch młodych mężczyzn. Uwagę policjantów zwróciło ich dosyć nerwowe zachowanie. Po wylegitymowaniu okazało się, że są to osoby nieletnie w wieku 16-lat.W trakcie sprawdzania nastolatków w policyjnym systemie wyszło, że za jednym z nich policjanci z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą poszukiwania opiekuńcze. Z informacji wynikało, że decyzją sądu 16-latek ma być doprowadzony do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Funkcjonariusze udali się z nastolatkiem do komisariatu na bydgoskim Błoniu. Skontaktowali się z siostrą poszukiwanego, która później przyszła do komisariatu, aby potwierdzić tożsamość nastolatka.Podczas sprawdzania danych personalnych 20-latki w policyjnej bazie, okazało się, że jest ona poszukiwana przez bydgoski sąd do ustalenia miejsca pobytu, a także do doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego. Siostra poszukiwanego nastolatka miała do odbycia 15 dniową karę aresztu. Kobieta wraz z 16-letnim bratem zostali zatrzymani. Oboje trafili już do odpowiednich placówek.