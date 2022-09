Potrąciła ją hulajnoga elektryczna w Bydgoszczy. Kobieta zmarła w szpitalu

Rodzina ofiary wypadku szuka w sieci świadków potrącenia, do którego doszło przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W środę 52-letnia kobieta zmarła. Szczegóły wypadku zbada prokuratura.

Do wypadku doszło 6 września około godz. 16.10 na przystanku przy kościele pw. św. Jadwigi przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Kobieta została potrącona przez hulajnogę elektryczną.- 52-latka trafiła z ciężkimi obrażeniami do szpitala, niestety nie udało się uratować jej życia - mówi komisarz Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. - Sprawca jest nam znany. Prokuratorskie śledztwo wykaże, jak doszło do wypadku - dodaje.