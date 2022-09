Wspólne działanie KAS i Policji: kilkaset porcji narkotyków nie trafiło na sprzedaż

350 gramów narkotyków przejęli funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Policji w Bydgoszczy. Z zabezpieczonych substancji psychotropowych i marihuany można było przygotować kilkaset porcji narkotyków. Jeden z podejrzanych trafił na trzy miesiące do aresztu.

Ustalenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz policjantów z bydgoskiego wydziału narkotykowego pozwoliły przypuszczać, że jeden z mieszkańców Bydgoszczy może być zamieszany w proceder narkotykowy i przechowuje niedozwolone substancje w wynajmowanym magazynie na terenie miasta.W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie magazynu. W trakcie jego przeszukania mundurowi znaleźli pudełka i woreczki próżniowe z białą skrystalizowaną substancją oraz zielony susz roślinny. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczona substancja to zakazany środek psychotropowy, a susz roślinny to marihuana.Funkcjonariusze zatrzymali blisko 350 g narkotyków. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował 22-latka na najbliższe trzy miesiące.Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi do 10 lat pozbawienia wolności.źr. Izba Administracji Skarbowej Bydgoszcz