Свято мандрівників, відвідування бібліотеки та міської пасіки. Плануйте свої вихідні

400 tancerzy z różnych stron świata zmierzy się w najbliższy weekend (17-18 września) we Włocławku. Międzynarodowe Zawody Taneczne United Session w kategoriach:…

Funkcjonariusze świeckiej grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi Q8. 35-latek znacznie przekroczył dozwoloną prędk…

2022-09-14, godz. 08:01

Co roku we wrześniu mieszkańcy europejskich miast mają okazję do bezpłatnego odwiedzenia zabytków w swoich miastach. W tym roku mieszkanki i mieszkańcy…

» więcej