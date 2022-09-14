2022-09-14, 12:19 Redakcja
Свято мандрівників, відвідування бібліотеки та міської пасіки. Плануйте свої вихідні
Фестиваль "Мандрівники" відбудеться 16-17 вересня на Фабриці Ллойда у Бидгощі.
Психологічні консультації, підтримка батьків. Також є вивчення польської мови
У суботу в рамках Європейського Дня Дитинства з 10:00 до 14:00 можна безкоштовно переглянути збірники Головної Бібліотеки за адресою Старий Ринок 24 у Бидгощі. На складі зможете побачити збірники Бібліотеки Бернардинів, що сягають XV століття, а також книги, газети з Регіональної Майстерні і виставку "Бидгощ на старій фотографії". Реєстрація за номером 52 33 99 250.
Кожен охочий зможе відвідати Міську Пасіку у Торуні щоп'ятниці о 18:00 за гарної погоди. Вулики знаходяться на терені Спілки Шкіл Інженерії Довкілля за вул Batorego 43/49. Щоб побачити годування бджіл і збір меду треба мати одяг з довгими рукавами і штани. Захисну сітку отримаєте на місці.