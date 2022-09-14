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Leszczyńskiego
2022-09-14, 12:19 Redakcja

Свято мандрівників, відвідування бібліотеки та міської пасіки. Плануйте свої вихідні

У рамках Фестивалю мандрівників у Бидгощі відкриють фотовиставку «Моє місто Бидгощ» в об’єктиві Пьотра Зюлковського / фото: Facebook
У рамках Фестивалю мандрівників у Бидгощі відкриють фотовиставку «Моє місто Бидгощ» в об’єктиві Пьотра Зюлковського / фото: Facebook
Фестиваль "Мандрівники" відбудеться 16-17 вересня на Фабриці Ллойда у Бидгощі.

Психологічні консультації, підтримка батьків. Також є вивчення польської мови

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Спеціальними гостями будуть альпініст Адам Бєлецький і картограф Рафал Фроня. Вхід вільний. Можна поговорити з любителями подорожей, переглянути прекрасні фото і фільми, скуштувати страви світової кухні. В п'ятницю там почуєте розповідь про подорож батька з донькою із Колумбії до Перу на мотоциклі і про те, як стати піратом з Карибського моря, а у суботу про подорож з собакою Південною і Центральною Америкою авто- і яхтостопом тривалістю в 4 роки.

У суботу в рамках Європейського Дня Дитинства з 10:00 до 14:00 можна безкоштовно переглянути збірники Головної Бібліотеки за адресою Старий Ринок 24 у Бидгощі. На складі зможете побачити збірники Бібліотеки Бернардинів, що сягають XV століття, а також книги, газети з Регіональної Майстерні і виставку "Бидгощ на старій фотографії". Реєстрація за номером 52 33 99 250.

Кожен охочий зможе відвідати Міську Пасіку у Торуні щоп'ятниці о 18:00 за гарної погоди. Вулики знаходяться на терені Спілки Шкіл Інженерії Довкілля за вул Batorego 43/49. Щоб побачити годування бджіл і збір меду треба мати одяг з довгими рукавами і штани. Захисну сітку отримаєте на місці.
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