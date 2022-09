Pędził z prędkością 161 km/h, a było ograniczenie do 80 km/h. Słono zapłacił!

Do zatrzymania pirata drogowego doszło w Sartowicach, na budowanym odcinku drogi S5 /fot. materiały policji

Funkcjonariusze świeckiej grupy Speed zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Audi Q8. 35-latek znacznie przekroczył dozwoloną prędkość.

Do zatrzymania pirata drogowego doszło w Sartowicach, na budowanym odcinku drogi S5 (powiat świecki). 35-letni mieszkaniec Bydgoszczy przy ograniczeniu do 80 km na godzinę jechał z prędkością 161 km na godzinę. Dostał mandat w wysokości 5 tys. złotych i 10 punktów karnych.– Wysokie kwoty mandatów karnych za wykroczenia drogowe mają przede wszystkim wyeliminować naganne zachowania kierujących – przypomina podkom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu. – Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek, ostrożność i wyobraźnię. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.