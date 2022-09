Strajk w WORD-ach: gdzie egzaminy na prawo jazdy odbywają się, a gdzie nie?

Zaplanowane na środę (14 września) egzaminy praktyczne na prawo jazdy w grudziądzkim WORD-zie zostały odwołane. Egzaminatorzy z Grudziądza przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu.

Zgodnie z harmonogramem odbywają się natomiast egzaminy teoretyczne. Informację podaje na swojej stronie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, któremu podlega grudziądzki oddział. W Toruniu z kolei egzaminatorzy nie przyłączyli się do strajku.Do piątku natomiast (16 września) odwołane są wszystkie egzaminy na prawo jazdy w WORD-zie w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Z kolei we Włocławku we wtorek (13 września) wznowione zostały egzaminy teoretyczne na kategorię B, a od czwartku (15 września) planowane jest wznowienie wszystkich egzaminów - tak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej ośrodka.Wpłacone pieniądze nie przepadają - osoby, których egzaminy się nie odbyły proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Środowisko egzaminatorów na prawo jazdy domaga się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania. Dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury nie przyniosły porozumienia.