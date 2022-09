W Inowrocławiu też bez egzaminów na prawo jazdy. Do kiedy?

Egzaminatorzy inowrocławskiego oddziału WORD włączyli się w ogólnopolski protest. We wtorek do pracy nie przyszedł żaden z nich. Fot. Marcin Glapiak

Egzaminatorzy inowrocławskiego oddziału WORD włączyli się w ogólnopolski protest. We wtorek do pracy nie przyszedł żaden z nich.

– Dzisiaj z powodu nieobecności egzaminatorów wszystkie egzaminy zostały odwołane. kandydaci na kierowców, którzy mieli zaplanowane egzaminy na dziś poprzez kontakt z biurem obsługi mogą dokonać zmiany terminu na dogodny dla nich i wolny termin. Z informacji, które mam na tę chwilę to taka sytuacja może mieć miejsce do końca tygodnia. Jeśli chodzi o Inowrocław jest to 5 egzaminatorów i w związku z ich nieobecnością, jest to około 40 egzaminów praktycznych dziennie, które nie będą mogły się odbyć – mówi Jarosław Kopeć, szef placówki.Jeśli chodzi o region to sytuacja podobnie wygląda w bydgoskim i włocławskim oddzialeWORD.