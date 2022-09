Szpital wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały. Powód? Ogniska COVID-19

Przyjęć nie ma w oddziale chorób wewnętrznych i nefrologii oraz II oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu we Włocławku.

O wstrzymaniu przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny informuje na swoim profilu na Facebooku. - Pacjenci internistyczni i nefrologiczni będą odsyłani do innych placówek w okolicy - czytamy w komunikacie.To oznacza także utrudnienia dla pacjentów, którzy mieli być przyjęci na oddział rehabilitacji kardiologicznej. Dyrekcja prosi, by skontaktowali się z personelem telefonicznie w celu ustalenia nowego terminu.Na razie przyjęcia zostały zawieszone do 19 września. Decyzja o ich ponownym uruchomieniu będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej w danym oddziale i podejmowana będzie po konsultacji z sanepidem. Pozostałe oddziały w szpitalu we Włocławku pracują w normalnym trybie.