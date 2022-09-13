2022-09-13, 11:51 Redakcja
Психологічні консультації, підтримка батьків. Також є вивчення польської мови
Бидгоський фонд «Вийти з тіні» пропонує різного роду допомогу для Українок з дітьми в регіоні. Знаходиться він за вул Broniewskiego 1.
День з родиною. Бидгощський центр неурядових організацій запрошує
Фонд також проводить заняття польської мови у трьох групах – початківці, середього досвіду і досвідчені. Є групи для дітей та молоді.
Щопонеділка з 16:00 до 19:00 за вул Broniewskiego 1 приймає психолог з України, на прийом краще записатися заздалегідь. Біженки також звертаються з проблемами адаптації дітей у новій польській школі.
Функціонує група підтримки для громадян України – зустрічі проводяться у перший та третій вівторок місяця між 17:00 та 19:00, веде їх психолог-українка.
Щопонеділка та щоп’ятниці з 17:00 до 19:00 за тією ж адресою функціонуватиме світлиця для дітей, а 24 вересня Фонд запрошує на День відкритих дверей у новій садибі з 11:00 до 15:00.