Психологічні консультації, підтримка батьків. Також є вивчення польської мови

Бидгоський фонд «Вийти з тіні» пропонує різного роду допомогу для Українок з дітьми в регіоні. Знаходиться він за вул Broniewskiego 1.

Там проводяться майстер-класи з метою покращення батьківських компетенцій – можна отримати поради як розмовляти з дітьми без агресії, як визначити межі. Заняття почнуться у найближчу п’ятницю. На цих заняттях також можна відпрацювати асертивність, почуття власної гідності і розуміння власних потреб. Заняття під гаслом «Нове завтра – нова я» стосуються також вміння стилізації і фотографії. Заявки на заняття приймаються за адресою: rejestracja.fwzc@gmail.com, або ж в групі Фонду на Фейсбуку.Фонд також проводить заняття польської мови у трьох групах – початківці, середього досвіду і досвідчені. Є групи для дітей та молоді.Щопонеділка з 16:00 до 19:00 за вул Broniewskiego 1 приймає психолог з України, на прийом краще записатися заздалегідь. Біженки також звертаються з проблемами адаптації дітей у новій польській школі.Функціонує група підтримки для громадян України – зустрічі проводяться у перший та третій вівторок місяця між 17:00 та 19:00, веде їх психолог-українка.Щопонеділка та щоп’ятниці з 17:00 до 19:00 за тією ж адресою функціонуватиме світлиця для дітей, а 24 вересня Фонд запрошує на День відкритих дверей у новій садибі з 11:00 до 15:00.