Wtorek, 13 września 2022 r.   Imieniny: Eugenii, Aureliusza, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-09-13, 11:51 Redakcja

Психологічні консультації, підтримка батьків. Також є вивчення польської мови

Велику допомогу українським жінкам та їхнім дітям, які перебувають у регіоні, пропонує Бидгощський фонд «Вихід із тіні» / фото Facebook
Велику допомогу українським жінкам та їхнім дітям, які перебувають у регіоні, пропонує Бидгощський фонд «Вихід із тіні» / фото Facebook
Бидгоський фонд «Вийти з тіні» пропонує різного роду допомогу для Українок з дітьми в регіоні. Знаходиться він за вул Broniewskiego 1.

День з родиною. Бидгощський центр неурядових організацій запрошує

Чергові новини для Українців: нові проекти торунської фундації Емік
Вивчення польської мови, догляд за дітьми. Інтеграційний центр у Бидгощі
Чергові новини для Українців: успіх поліції і виставка в Іновроцлаві
Для України: За декілька днів у Бидгощі відбудеться Форум Великої Родини
Там проводяться майстер-класи з метою покращення батьківських компетенцій – можна отримати поради як розмовляти з дітьми без агресії, як визначити межі. Заняття почнуться у найближчу п’ятницю. На цих заняттях також можна відпрацювати асертивність, почуття власної гідності і розуміння власних потреб. Заняття під гаслом «Нове завтра – нова я» стосуються також вміння стилізації і фотографії. Заявки на заняття приймаються за адресою: rejestracja.fwzc@gmail.com, або ж в групі Фонду на Фейсбуку.

Фонд також проводить заняття польської мови у трьох групах – початківці, середього досвіду і досвідчені. Є групи для дітей та молоді.
Щопонеділка з 16:00 до 19:00 за вул Broniewskiego 1 приймає психолог з України, на прийом краще записатися заздалегідь. Біженки також звертаються з проблемами адаптації дітей у новій польській школі.

Функціонує група підтримки для громадян України – зустрічі проводяться у перший та третій вівторок місяця між 17:00 та 19:00, веде їх психолог-українка.
Щопонеділка та щоп’ятниці з 17:00 до 19:00 за тією ж адресою функціонуватиме світлиця для дітей, а 24 вересня Фонд запрошує на День відкритих дверей у новій садибі з 11:00 до 15:00.
Інформаційний буклет для громадян України - 13 вересня 2022
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-09-13, godz. 12:04 Szpital wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały. Powód? Ogniska COVID-19 Przyjęć nie ma w oddziale chorób wewnętrznych i nefrologii oraz II oddziale chorób wewnętrznych w szpitalu we Włocławku. » więcej 2022-09-13, godz. 11:06 Drastyczny wzrost cen energii: „Putin chce złamać wolę pomocy Ukrainie" [Rozmowa Dnia] - Obawa przed skutkami wzrostu cen energii jest wykorzystywana przez Federację Rosyjską do złamania woli pomocy Ukrainie - uważa dr Jarosław Wojtas - politolog… » więcej 2022-09-13, godz. 10:04 Egzaminy na prawo jazdy: Włocławek wznawia, w Bydgoszczy się nie odbędą Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku od wtorku (13 września) wznawia egzaminy na prawo jazdy. W Bydgoszczy nadal są odwołane. » więcej 2022-09-12, godz. 21:20 Kłusowniczy rekord w Kruszwicy: straż rybacka przejęła sieć o długości 850 metrów! Kłusownicy znów dali znać o sobie. Państwowa Straż Rybacka zarekwirowała sieci w rozmiarze XXL. Były zastawione na jeziorze Gopło. » więcej 2022-09-12, godz. 20:45 Za półtora roku droga nr 544 będzie wizytówką regionu. Czas na kolejny etap prac W październiku rozpoczną się prace przy przebudowie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 między Brodnicą a granicą województwa. Chodzi o prawie… » więcej 2022-09-12, godz. 19:39 Pieniądze dla bydgoskich uczniów i ich nauczycieli. Za naukę, pasję, upór i talent Za sukcesami szkolnych olimpijczyków stoją nauczyciele, którzy swoich uczniów do ponadprogramowej rywalizacji przygotowują. W poniedziałek (12 września)… » więcej 2022-09-12, godz. 18:00 Znów pożar w podbydgoskim Osielsku. Paliło się w zakładzie lakierniczym 8 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej działało na miejscu pożaru zakładu lakierniczego w Osielsku koło Bydgoszczy. Na razie nic nie wiadomo… » więcej 2022-09-12, godz. 17:00 Patomorfolodzy zapraszają do siebie licealistów. Będą mikroskopy, tkanki, badania To od ich diagnozy zależy często dalsze, prawidłowe leczenie pacjenta. Chodzi o patomorfologów i o specjalność medyczną bardzo potrzebną, a jednocześnie… » więcej 2022-09-12, godz. 16:15 Jest plac zabaw i przestronne wnętrza. Lokatorzy mieszkań na wynajem odebrali klucze Przy ul. Celulozowej powstały cztery bloki z mieszkaniami na wynajem na czas nieoznaczony. Łącznie to aż 288 lokali o różnej powierzchni. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Brytyjska królowa Elżbieta II nie żyje. Życie poświęciła służbie publicznej (08 września, 19:35)
  2. Powstaje teledysk promujący Chełmżę. W roli głównej kosmita! (przedwczoraj, 20:06)
  3. Wielka Brytania: Pałac Buckingham podał datę pogrzebu królowej Elżbiety II (10 września, 19:56)
  4. Zderzyły się dwie ciężarówki, są ranni. Wypadek na autostradzie A1 (08 września, 18:50)
  5. Dwanaście zastępów straży gasiło pożar tartaku. Ogień objął cały budynek [aktualizacja] (przedwczoraj, 09:01)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO