Każdy ma wiedzieć, jak działają oszuści! Policjanci szkolą seniorów [wideo, zdjęcia]

2,9 mln zł wyłudzili oszuści od starszych osób z naszego regionu tylko w tym roku! Jak się nie dać oszukać - tego mogli dowiedzieć się bydgoscy seniorzy na wtorkowym spotkaniu z policjantami.

Funkcjonariusze z komendy miejskiej chcą częściej spotykać się z osobami starszymi, bo w ostatnich latach to one najczęściej padały ofiarą kradzieży i oszustw. Policjanci zapowiadają serię wykładów profilaktycznych w Bydgoszczy i okolicach, podczas których będą opowiadać seniorom o tym, jak działają oszuści i na co trzeba uważać. Pierwsze spotkanie zorganizowano we wtorek na osiedlu Leśnym.- Niestety od początku 2022 roku, w samym województwie kujawsko-pomorskim oszuści wyłudzili od seniorów kwotę blisko 2,9 mln zł. Dlatego staramy się zintensyfikować nasze działania – tłumaczy komisarz Kamila Mocarska-Wielgosz, naczelnik wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Przesłanie jest proste - żeby każdy senior wiedział, że ani policjant, ani urzędnik, ani nawet lekarz nie dzwonią po pieniądze, nie każą ich wyrzucać przez okna i przede wszystkim nie przychodzą do domu seniora po pieniądze.Policja przygotowuje także film profilaktyczny, który zostanie przekazany do mediów, kościołów i do szkół. - Żeby każdy wnuczek powiedział swojej babci czy dziadkowi, jak działają oszuści i żeby ustrzec te osoby przed utratą oszczędności życia – mówi komisarz.Aby nie stać się ofiarą oszustów, przede wszystkim należy zachować ostrożność. Kiedy dzwoni do nas ktoś podejrzany najlepiej zakończyć rozmowę, nie podejmować żądnych decyzji pod wpływem emocji, a jeżeli mamy wątpliwości – powiedzieć o tym komuś z bliskich albo skontaktować się z policją.