Pieniądze dla bydgoskich uczniów i ich nauczycieli. Za naukę, pasję, upór i talent

Za sukcesami szkolnych olimpijczyków stoją nauczyciele, którzy swoich uczniów do ponadprogramowej rywalizacji przygotowują. W poniedziałek (12 września) szkolni mistrzowie i ich opiekunowie spotkali się w bydgoskim Teatrze Kameralnym na Gali Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych za rok szkolny 2021/2022.

- Nagradzamy osoby, które zdobyły tytuł laureata oraz finalisty, a także nauczycieli, którzy ich przygotowali. Nagrody pieniężne mają ich zmobilizować do dalszej nauki i przede wszystkim mają być takim podziękowaniem za trud włożony w to, by osiągnąć wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach - mówi Joanna Busz, zastępca dyrektora wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy.- To była bardzo miła uroczystość, dlatego że mamy do czynienia z dużą gromadą zdolnych dzieciaków, którym jeszcze się chce poszerzać znacznie poza obowiązek szkolny swoje umiejętności - mówi Maria Wasiak zastępca prezydenta Bydgoszczy.- Sympatyczny jest także kontakt z nauczycielami, którym też się chce, którzy mają pasję do wyławiania tych zdolniejszych uczniów i pracowania z nimi. Ja ze swojego doświadczenia szkolnego wiem, że tacy nauczyciele zawsze cieszyli się szczególnym szacunkiem. Taka zdrowa ambicja została dzisiaj w taki skromny sposób uhonorowana - tak tę uroczystość traktuję (...).Komisja przyznała nagrody 85 uczniom z 25 szkół w łącznej wysokości 121 tysięcy złotych oraz 63 nauczycielom w łącznej wysokości 81.382 zł.Lista laureatów: TUTAJ