Poniedziałek, 12 września 2022 r.   Imieniny: Gwidona, Radzimira, Marii
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-09-12, 12:15 Redakcja

Запрошення на культурні заходи та веслування на каное [читати та слухати]

У Музеї Бидгоського Каналу за вул. Старошкільна 10 можна безкоштовно позичити каное і проплисти вздовж каналу. Fot. PR PiK
У Музеї Бидгоського Каналу за вул. Старошкільна 10 можна безкоштовно позичити каное і проплисти вздовж каналу. Fot. PR PiK
У Музеї Бидгоського Каналу за вул. Старошкільна 10 можна безкоштовно позичити каное і проплисти вздовж каналу.
За гаслом «Об’єднані дитинством» відбуватимуться цьогорічні Європейські Дні Дитинства з акцентом на спільному корінні європейської культури. У Торуні 17 вересня Музей Фортеці за вул. Вали генерала Вл. Щікорського 23 (Wały gen. Wł. Sikorskiego 23) запрошує на «Армійський пікнік». Протягом події, що запланована з 14:00 до 19:00, групи історичної реконструкції покажуть різні військові формування часів ІІ Речі Посполитої та ІІ Світової Війни, що використовувалися в боротьбі проти російських загарбників, в основному на війні 1919 – 1920 рр.

Додатковою розвагою буде виставка колісної техніки: від піхотних велосипедів до великого військового транспорту. Обов’язковим гостем буде армійський гороховий суп. Вхід вільний. Також 17 вересня з 18 години розпочнеться ІІІ Торуньська Ніч у Музеї. Безкоштовний вхід матимуть Музей Історії Торуня в Будинку Ескенів, а також Староміська Ратуша. Вхід на вежу коштуватиме 12 зл зі знижкою (останній вхід о 21:30).

До 17 вересня в Держархіві за вул. пл. Рапацького 4 (pl. Rapackiego 4) можна побачити виставку «Незвичайний гербарій Коєнів – торуньська машина часу», а також документи членів торуньської міської еліти – списки вдалого народження, записи до метричної і лавничої книги, заповіти і родовід родин. Виставку супроводжуватиме мультимедійна презентація, що представить химерні і кольорові герби з «Родоводу» разом з історичними коментарями.

Tłum: Pavlo Podkopaiev
[Слухай!]
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-09-12, godz. 12:34 Utrudnienia na A1 koło Nowych Marz. Samochód uderzył w bariery Utrudnienia występują na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Ruch prowadzony jest… » więcej 2022-09-12, godz. 11:15 Ta droga jest w fatalnym stanie. Najwyższy czas na remont! Prawie 5-kilometrowy odcinek drogi na wysokości Starych Świerczyn, Łaszewa i Grążaw w powiecie brodnickim będzie zmodernizowany. To kolejny etap przebudowy… » więcej 2022-09-12, godz. 10:11 Protest egzaminatorów w WORD Bydgoszcz. W Toruniu egzaminy w normalnym trybie W związku z ogólnopolskim protestem egzaminatorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Bydgoszczy odwołano w poniedziałek egzaminy zaplanowane… » więcej 2022-09-12, godz. 08:02 Adam Bielecki gościem Bydgoskiego Festiwalu „Podróżnicy”. Znamy program! W dniach 16-17 września w Fabryce Lloyda odbędzie się coroczne bydgoskie święto podróżników. Gośćmi specjalnymi będą himalaista Adam Bielecki i kartograf… » więcej 2022-09-12, godz. 06:56 Bydgoszcz jak z bajki! Znów powstanie Baśniowy Ogród Świateł Drugi raz w Bydgoszczy wyjątkowe wydarzenie - Baśniowy Ogród Świateł. Tuż po zmroku w ostatni weekend września (24-25 września) świetlne instalacje przeniosą… » więcej 2022-09-11, godz. 21:05 Toruńska „Willa z Pasją”, czyli dla każdego coś ciekawego! Gra FIFA dla tatusiów, joga dla seniorów i majsterkowania dla dzieci - to oferta Lokalnej Grupy Działania „Willa z Pasją”, która po wakacjach wznawia… » więcej 2022-09-11, godz. 20:06 Powstaje teledysk promujący Chełmżę. W roli głównej kosmita! Chełmża będzie miała klip promujący miasto. Akcja rozgrywa się oczywiście w różnych zakątkach Chełmży. » więcej 2022-09-11, godz. 18:07 Działo się nad Kanałem Bydgoskim! Historia, rekreacja i warsztaty Spacery z przewodnikiem, rekonstrukcje historyczne i mnóstwo innych atrakcji. W niedzielę zorganizowano „Dzień nad Kanałem Bydgoskim”. » więcej 2022-09-11, godz. 17:17 Pobiegli oddając hołd pomordowanym na bydgoskim Szwederowie XIII Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej zorganizowano na Szwederowie. » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Brytyjska królowa Elżbieta II nie żyje. Życie poświęciła służbie publicznej (08 września, 19:35)
  2. „Siedem bram Jerozolimy” zainauguruje 60. Bydgoski Festiwal Muzyczny [program] (06 września, 08:35)
  3. Wielka Brytania: Pałac Buckingham podał datę pogrzebu królowej Elżbiety II (przedwczoraj, 19:56)
  4. Zderzyły się dwie ciężarówki, są ranni. Wypadek na autostradzie A1 (08 września, 18:50)
  5. Dwanaście zastępów straży gasiło pożar tartaku. Ogień objął cały budynek [aktualizacja] (wczoraj, 09:01)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO