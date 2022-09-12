Запрошення на культурні заходи та веслування на каное [читати та слухати]

У Музеї Бидгоського Каналу за вул. Старошкільна 10 можна безкоштовно позичити каное і проплисти вздовж каналу. Fot. PR PiK

У Музеї Бидгоського Каналу за вул. Старошкільна 10 можна безкоштовно позичити каное і проплисти вздовж каналу.

За гаслом «Об’єднані дитинством» відбуватимуться цьогорічні Європейські Дні Дитинства з акцентом на спільному корінні європейської культури. У Торуні 17 вересня Музей Фортеці за вул. Вали генерала Вл. Щікорського 23 (Wały gen. Wł. Sikorskiego 23) запрошує на «Армійський пікнік». Протягом події, що запланована з 14:00 до 19:00, групи історичної реконструкції покажуть різні військові формування часів ІІ Речі Посполитої та ІІ Світової Війни, що використовувалися в боротьбі проти російських загарбників, в основному на війні 1919 – 1920 рр.



Додатковою розвагою буде виставка колісної техніки: від піхотних велосипедів до великого військового транспорту. Обов’язковим гостем буде армійський гороховий суп. Вхід вільний. Також 17 вересня з 18 години розпочнеться ІІІ Торуньська Ніч у Музеї. Безкоштовний вхід матимуть Музей Історії Торуня в Будинку Ескенів, а також Староміська Ратуша. Вхід на вежу коштуватиме 12 зл зі знижкою (останній вхід о 21:30).



До 17 вересня в Держархіві за вул. пл. Рапацького 4 (pl. Rapackiego 4) можна побачити виставку «Незвичайний гербарій Коєнів – торуньська машина часу», а також документи членів торуньської міської еліти – списки вдалого народження, записи до метричної і лавничої книги, заповіти і родовід родин. Виставку супроводжуватиме мультимедійна презентація, що представить химерні і кольорові герби з «Родоводу» разом з історичними коментарями.



Tłum: Pavlo Podkopaiev