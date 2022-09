Ta droga jest w fatalnym stanie. Najwyższy czas na remont!

Prawie 5-kilometrowy odcinek drogi na wysokości Starych Świerczyn, Łaszewa i Grążaw w powiecie brodnickim będzie zmodernizowany. To kolejny etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 544 między Brodnicą a granicami województwa.

- To chyba najtrudniejszy odcinek, bo w terenie zabudowanym - mówi marszałek Piotr Całbecki.– Już mamy dokumentację i plan ogłoszenia przetargu na realizację ostatniego odcinka, już do granic województwa, także cała droga nr 544 będzie za półtora roku skończona – mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa.– Rozpoczęcie robót na początku października, termin realizacji 8 miesięcy, z wyłączeniem okresu zimowego. Będzie odnowiona nawierzchnia, poszerzenie, nakładki bitumiczne – mówił Bogusz Czupryński z firmy Strabag.– To kolejny krok do rozwoju turystycznego i gospodarczego powiatu brodnickiego – dodał Piotr Boiński, starosta brodnicki.Koszt realizacji inwestycji to 15 mln zł.