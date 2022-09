Protest egzaminatorów w WORD Bydgoszcz. W Toruniu egzaminy w normalnym trybie

W związku z ogólnopolskim protestem egzaminatorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Bydgoszczy odwołano w poniedziałek egzaminy zaplanowane do godz. 14.30. W WORD Toruń egzaminy odbywają się normalnym trybem.

WORD w Bydgoszczy poinformował, że w związku z akcją protestacyjną egzaminatorów wszystkie egzaminy zaplanowane na poniedziałek 12 września do godz. 14.30 nie odbędą się w wyznaczonych terminach.Osoby, które miały dziś stanąć do egzaminu, proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. WORD zapewnia, że możliwe będzie wyznaczenie nowego, dogodnego terminu.Jak przekazał dyr. WORD w Bydgoszczy Andrzej Gross, w poniedziałek do pracy przyjdzie tylko egzaminator, który ma zaplanowane egzaminy od godz. 15.00. – Dlatego też to odwołanie dzisiejszych egzaminów nie jest stuprocentowe. U nas pracuje 23 egzaminatorów i praktycznie wszyscy uczestniczą w proteście. Spływają do nas zwolnienia lekarskie - poinformował dyrektor.Na ich podstawie dyrektor spodziewa się problemów z egzaminami także w kolejnych dniach.– Większość zwolnień jest do piątku, więc taka sytuacja będzie się raczej utrzymywała do 16 września. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej. Dzwonimy także do osób, które mają umówione egzaminy, żeby poinformować ich o zaistniałej sytuacji - dodał dyrektor Gross.We Włocławku także od poniedziałku nie ma egzaminów - do odwołania.W WORD Toruń egzaminy odbywają się w poniedziałek normalnym trybem.Środowisko egzaminatorów na prawo jazdy domaga się podwyżek i zmiany systemu egzaminowania.