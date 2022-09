Powstaje teledysk promujący Chełmżę. W roli głównej kosmita!

Chełmża będzie miała klip promujący miasto. Akcja rozgrywa się oczywiście w różnych zakątkach Chełmży.

W teledysku wystąpili mieszkańcy, udało się też namówić burmistrza. Autorem tekstu, muzyki i scenariusza klipu jest raper Mikołaj „Mikser” Mądrzyk.– Nie będzie cukierkowo, są miejsca i piękne, i różne. Ja byłbym zachęcony gdybym to obejrzał. Budowaliśmy scenariusz tak, żeby było to ciekawe – powiedział Mikołaj „Mikser” Mądrzyk.– Mogę zdradzić, że sam mikser to postać z kosmosu, która odwiedziła nasze miasto i poznawała mieszkańców. My natomiast uczyliśmy naszego gościa życia codziennego, był w klubach sportowych, w przestrzeniach kulturalnych, a nawet jechał na koniu – mówił Artur Stankiewicz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży.Klip będzie można zobaczyć za około dwa tygodnie.