Kobieta i dziecko w szpitalu. Dwa samochody zderzyły się pod Sępólnem Krajeńskim

Dwie osoby trafiły do szpitala w wyniku wypadku czołowo-bocznego na drodze krajowej nr 25, w miejscowości Obkas, w gminie Kamień Krajeński (powiat sępoleński).

Na miejscu obowiązywał ruch wahadłowy, ale obecnie już wszystko wróciło do normy. Łącznie udział w wypadku brało sześć osób.W jednym samochodzie jechały cztery osoby - w tym dwoje dzieci: 4- i 6-letnie – to drugie zostało przetransportowane do szpitala w Bydgoszczy. W drugim samochodzie przebywały dwie osoby - w tym kobieta, która została zabrana do szpitala w Chojnicach.- Policja wyjaśnia przyczyny wypadku - mówił młodszy aspirant Piotr Szemryk z Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim.