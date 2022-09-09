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2022-09-09, 12:50 Redakcja

День з родиною. Бидгощський центр неурядових організацій запрошує

Одним із суботніх атракцій для дітей будуть майстер-класи зі спонтанного співу /фот. Facebook
Одним із суботніх атракцій для дітей будуть майстер-класи зі спонтанного співу /фот. Facebook
Завтра у Бидгощі проходитиме Форум Великої Родини (субота 10 вересня). Заплановано читання дітьом у виконанні репера Біша (Bisza), театр імпровізації з WymyWammy, а також майстер-класи зі створення здорових ланчбоксів разом із бістро Мед і Тим’ян (Miód i Tymianek).

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Подія відбудеться 10 вересня, в годинах між 10:00 і 16:00 у Центрі Позаурядових Організацій і Волонтерства за вул. Гданьська 5. На деякі події слід попередньо зареєструватися.

Lolly Polly створить розважальну зону з метою проведення анімацій та майстер - класів для дітей а також їхніх опікунів. Діти зможуть взяти участь у конкурсах, танцювальних виставах та іграх із мильними бульбашками. Дещо старші матимуть можливість навчитися робити здорові ланчбокси для всієї родини на майстер-класах із здорового харчування. Проводитиме їх Ева Пєруцка, власниця громадяньської кав’ярні у центрі. Будуть також заняття із адаптації родини до змін (наприклад, похід до школи).

WymyWammy – театр імпровізації із Бидгощі, проведе спектакль із розігрівом для всіх учасників, а пані Анна Нєстатек – вокалістка і музична освітянка, покаже усім як можна «спонтанічно співати». Ярослав Ярушевський (BISZ) – автор «Магічної Бидгощі – легенд написаних віршем» читатиме фрагмент книжки. Вхід вільний. Реєстрація на сайті www.bydgoszcz.pl.
Bydgoszcz
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