Zginął pasażer pojazdu służby drogowej. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku

Żnińscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności wypadku, w którym zginął 58-letni pasażer pojazdu służby drogowej. Do tragedii doszło w czwartek popołudniu na drodze ekspresowej S5.

Około godz. 16.00 w czwartek do żnińskiej jednostki policji wpłynęło zgłoszenie o wypadku z udziałem ciężarówki i busa należącego do służby drogowej. Doszło do niego na 100. kilometrze drogi ekspresowej S5 w kierunku Bydgoszczy, na wysokości miejscowości Sobiejuchy.- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących pod nadzorem prokuratora wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym marki Daf wraz z naczepą, 65-letni mieszkaniec Malborka, uderzył w tył pojazdu opel movano należącego do służby drogowej, który znajdował się na pasie awaryjnym – relacjonuje mł.asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk, w zastępstwie oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. - Pomimo prowadzonej reanimacji niestety nie udało się uratować życia 58-letniego pasażera opla.Inni uczestnicy wypadku, w tym trzech pozostałych pasażerów opla nie wymagało pomocy medycznej. Kierujący pojazdami uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi, ponadto od kierującego ciężarówką zabezpieczono krew do badań laboratoryjnych.