Jesteśmy „Z jednej gliny ulepieni”! Na garncarski festyn zaprasza Solec Kujawski

Solec Kujawski przez wieki garncarstwem stał – przekonują o tym źródła historyczne. I do tej tradycji nawiązuje muzeum tego podbydgoskiego miasta. 18 września odbędzie się tam popołudniowy festyn z gliną w roli głównej.

Na wydarzenie zaprasza Rafał Kubiak, dyrektor Muzeum Solca Kujawskiego, który podkreśla garncarskie tradycje miasta.– Ze źródeł historycznych wynika, że najbardziej liczącą się grupą rzemieślników w tym małym miasteczku, jakim był kiedyś Solec - bo nie możemy zapomnieć o tym, że dawniej to było małe drewniane miasteczko, które liczyło 200-300 mieszkańców – więc w tej małej społeczności najsilniejszą grupę stanowili garncarze. W tym roku obchodzimy okrągłą, 250 rocznicę niezbyt miłego wydarzenia, jakim był pierwszy rozbiór Polski, ale właśnie z tego okresu, dokładnie z 1772 roku mamy informacje o tym, że w Solcu było dwóch burmistrzów i obaj byli garncarzami. A w ogóle garncarzy było ośmiu, przynajmniej o ośmiu wiemy. Z drugiej strony są też źródła z wykopalisk prowadzonych w centrum Solca, które prowadził solecczanin, archeolog, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pan Wojciech Miłek. Udało mu się znaleźć przynajmniej dwa warsztaty garncarskie albo przynajmniej jeden garncarski, a drugi zduński, bo znaleziono też kafle piecowe, zresztą bardzo ciekawe. Nie spodziewałbym się, szczerze mówiąc, że tak ładne rzeczy były wtedy w Solcu wytwarzane. No i ta historyczna przeszłość stała się kanwą festynu garncarskiego. który właśnie przygotowujemy. Z dużą pomocą przyszedł Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, który finansowo wsparł to wydarzenie (...) – mówi dyrektor Rafał Kubiak.Uczestnicy wydarzenia przy garncarskim kole poznają tajniki powstawania ceramiki, wykonają pamiątkę z gliny oraz posłuchają muzyki dawnej. Uzupełnieniem festynu będzie wystawa prezentująca wyroby ceramiczne odnalezione w Solcu podczas nadzorów archeologicznych towarzyszących inwestycjom komunalnym.Festyn Garncarski pt. „Z jednej gliny ulepieni” odbędzie się w niedzielę, 18 września na pl. Jana Pawła II w Solcu Kujawskim. Początek o godz. 12:00.