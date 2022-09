Wdarł się do szpitala, chciał udowodnić, że pandemia to fikcja. Jaki wyrok?

Bartosz T. w szczycie pandemii wdarł się do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Chciał udowodnić, że pandemii nie ma, a szpital jest pusty. Swoją akcję filmował./fot. archiwum

W toruńskim Sądzie Rejonowym ma zapaść w czwartek (8 września) wyrok w sprawie Bartosza T. pseudonim „Suweren". Mężczyzna w marcu ubiegłego roku wtargnął do szpitala miejskiego w Toruniu ze smartfonem, by udowodnić w mediach społecznościowych, że pandemia to fikcja a oddział covidowy jest pusty.