Zrzuty szczepionek przeciw wściekliźnie. Trzeba pilnować psy i koty!

Po kilku latach przerwy w naszym województwie wznowione będą szczepienia dzikich zwierząt przeciw wściekliźnie. U nas choroby nie ma, ale rośnie liczba ognisk tej choroby na sąsiednim Mazowszu i stąd konieczność wznowienia szczepień.

Zastępca powiatowego lekarza weterynarii we Włocławku, doktor Andrzej Klimowski, informuje, że samoloty ze szczepionką wystartują już w poniedziałek.– Konieczność wynika z występowania zwiększonych ilości przypadków u zwierząt wolnożyjących na terenie województwa mazowieckiego. Z samolotu będą dokonywane zrzuty przynęt zawierających szczepionkę. Taka przynęta wykonana jest z masy mięsno-kostnej, a w środku jest właśnie szczepionka – dodał Andrzej Klimowski.Szczepieniami objęty będzie powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski, wąbrzeski i część toruńskiego.Szczepienia zakończą się 21 września. Specjaliści proszą, aby w terminie od 12 września do 9 października nie wyprowadzać psów do lasu, trzymać koty w zamknięciu i pod żadnym pozorem nie dotykać zrzucanych z samolotu szczepionek.