Ważna pomoc dla migrantów. Administracja, praca i szkoła

„Pracuj w Polsce” i „Przyjazna szkoła” - to nowe projekty toruńskiej fundacji Emic skierowane do migrantów. Fot. Monika Kaczyńska

„Pracuj w Polsce” i „Przyjazna szkoła” - to nowe projekty toruńskiej fundacji Emic skierowane do migrantów.

Będzie to m.in. wsparcie prawne i w poszukiwaniu mieszkania, nauka języka polskiego czy integracja w szkołach. – Chcemy rozszerzyć działania edukacyjne, które prowadzimy w fundacji - mówi o projekcie „Przyjazna szkoła” Sylwia Antonowicz.– Możemy to podzielić na dwa komponenty. Pierwszy to jest administracja szkoły i przygotowanie społeczności nauczycielskiej do pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji i drugi komponent to jest integracja dzieci – dodała Sylwia Antonowicz.– W ramach „Pracuj w Polsce” będzie z nami doradca zawodowy, prawnicy, asystenci integracyjni, którzy pomagać będą w wypełnianiu dokumentów, zapisywaniu do szkoły – przekazała Natalia Konwerska z Fundacji Emic.Szczegóły dotyczące projektów można znaleźć na stronie emic.com.pl.