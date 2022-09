Seniorzy w konkursie z wiedzy o wszystkim. Na pewno sobie poradzą, a przy okazji trenują pamięć

Konkurs „Wiem wszystko” po raz 8. organizuje u siebie Dom Dziennego Pobytu na bydgoskich Kapuściskach.

O miano najlepszych i o nagrody rywalizują seniorzy, którzy przyjechali tu z innych tego typu placówek w mieście, ale też z regionu. To okazja, by odświeżyć i potrenować pamięć - mówią uczestnicy.– Przyjechaliśmy z Torunia i chcemy sprawdzić naszą wiedzę i myślę, że wygrać – mówili gości imprezy.– To jest spotkanie przedstawicieli wszystkich domów dziennego pobytu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – mówił Ryszard Musielewicz z Domu Dziennego Pobytu na Kapuściskach.– Nad pytaniami pracował cały zespół naszej placówki, mamy 300 pytań oraz 200 pytań rezerwowych. Część pytań wysyłaliśmy, by uczestnicy mogli się przygotować, a część jest zupełnie nieznanych – dodała Agnieszka Wysocka z Domu Dziennego Pobytu na bydgoskich Kapuściskach.