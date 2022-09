Znamy autorów kolejnych „Bydgoskich Autografów”. To dziennikarka i właściciele znanej firmy rodzinnej

​Hanna Sowińska oraz Roman, Czesław, Ryszard i Stanisław Abramczykowie odsłonią swoje podpisy w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzców wyłoniła we wtorek (06.09) Kapituła „Bydgoskich Autografów”.

​Już po raz kolejny na ulicy Długiej odsłonięte zostaną autografy osób szczególnie zasłużonych dla naszego miasta - działających na rzecz jego promocji, będących ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie. Dotychczas swój podpis w Alei Autografów na ul. Długiej pozostawiło 51 osób. To grono wkrótce się powiększy. We wtorek Kapituła "Bydgoskich Autografów" ze zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców Bydgoszczy wybrała osoby, które złożą swoje podpisy. W tym gronie znaleźli się:Hanna Sowińska, wieloletnia dziennikarka najpierw Ilustrowanego Kuriera Polskiego, a potem Gazety Pomorskiej. Popularyzatorka historii Bydgoszczy. Współautorka książki „Życie Enigmą pisane”. Autorka wielu publikacji. Od 2004 roku tworzyła „Album Bydgoski” dodatek do Gazety Pomorskiej. Laureatka II nagrody w ogólnopolskim konkursie IPN za cykl publikacji poświęconych zbrodni dokonanej 19 maja 1941 r. przez Niemców na 30-osobowej grupie bydgoszczan. W 2012 roku Rada Miasta przyznała jej Medal Kazimierza Wielkiego.Roman, Czesław, Ryszard i Stanisław Abramczykowie. Spółka Abramczyk to firma rodzinna, producent ryb i owoców morza numer jeden w Polsce. Istnieje na rynku od 1989 roku. Od początku swojej działalności zajmuje się importem, przetwórstwem i sprzedażą surowców oraz gotowych, mrożonych wyrobów rybnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Produkty firmy dostępne są w ponad 10 000 sklepów na terenie całego kraju, ale również eksportowane do niemal połowy innych krajów europejskich, m.in. do: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier.Abramczyk SA to firma zaangażowana w działalność społeczną , często wspierająca miejskie akcje pomocowe i inicjatywy charytatywne, m in. bracia Abramczyk bardzo zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy i ofiarowali duże wsparcie uchodźcom przebywającym w Bydgoszczy. Bydgoska firma Abramczyk jest sponsorem tytularnym Polonii i Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz – w związku z powyższym nosi tytuł Diamentowego Mecenasa Bydgoskiego Sportu. Pan Czesław Abramczyk otrzymał nagrodę Biznesmena XXX-lecia” i Lidera Wspierania Przedsiębiorczości XXX-lecia.