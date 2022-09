Szczepienia przeciw pneumokokom dla seniorów. Jakie warunki trzeba spełnić?

Seniorzy zameldowani w Inowrocławiu w wieku 65+ mogą się bezpłatne szczepić przeciwko pneumokokom. Fot. Pixabay

Seniorzy zameldowani w Inowrocławiu w wieku 65+ mogą się bezpłatne szczepić przeciwko pneumokokom. To efekt porozumienia między miastem, a urzędem marszałkowskim.

Akcję szczepień prowadzi kruszwicka przychodnia „Nasz lekarz”. Szczepienie zalecane jest seniorom u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową. Teraz tym bardziej warto się zaszczepić.



– Jesteśmy jeszcze w niestabilnej sytuacji epidemiologicznej ze względu na zakażenia SARS-CoV-2 i wiemy, że ten wirus tez wywołuje ciężkie zapalenia płuc i chorób układu oddechowego. Chronienie się przed innymi infekcjami, a to daje nam szczepionka przeciwko pneumokokom jest korzystne tez w przebiegu COVID-19 – powiedziała Agnieszka Trywiańska, specjalista zdrowia publicznego z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Inowrocławiu.



Pneumokok, czyli Streptococcus pneumoniae to Gram-dodatnia bakteria występująca fizjologicznie w jamie ustnej, gardle i górnych drogach oddechowych. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kichania, kasłania.



Powoduje między innymi zapalenia: zatok obocznych nosa, ucha środkowego, spojówek i pozaszpitalne zapalenie płuc. W sprzyjających warunkach bakteria ta przedostaje się do krwi i rozsiewa po organizmie, a zakażeniu może ulec każdy narząd i układ. Wśród najcięższych inwazyjnych zapaleń wyróżniamy: posocznica, krwiopochodne płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, wsierdzia, a także stawów, kości i szpiku.



Zakażenie pneumokokami dotyczą każdej grupy wiekowej. Szczególnie narażone są małe dzieci i osoby w wieku podeszłym. Ciężki przebieg choroby, zdecydowanie częściej, obserwuje się u osób z dodatkowymi czynnikami obniżającymi odporność, np. po usunięciu śledziony, przewlekłym nieżytem oskrzeli lub astmą oskrzelową.