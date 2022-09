Wjechał w bak ciężarówki. Auto zniszczone, paliwo na jezdni [zdjęcia]

Po godz. 12.00 w Makowiskach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na miejscu pojawili się m.in. druhowie z OSP w Solcu Kujawskim, policja i ratownicy medyczni. Fot. OSP Solec Kujawski

Po godz. 12.00 w Makowiskach doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na miejscu pojawili się m.in. druhowie z OSP w Solcu Kujawskim, policja i ratownicy medyczni.

Ze wstępnych ustaleń wynikało, że doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Po dojeździe na miejsce strażacy zastali dwa uszkodzone pojazdy. Kierujący pojazdem osobowym podczas skrętu w prawo uderzył w zbiornik paliwa samochodu ciężarowego, co doprowadziło do wycieku paliwa i zanieczyszczenia drogi. Jedna z osób biorących udział w wypadku potrzebowała pomocy medycznej.Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, odłączeniu akumulatorów oraz sprzątnięciu miejsca zdarzenia.