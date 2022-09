Pieniądze dla zdolnych uczniów. Są aż trzy programy. Można się zgłaszać!

Nawet 5 tysięcy złotych mogą otrzymać najbardziej pracowici i utalentowani uczniowie kujawsko-pomorskich szkół. Roczne stypendia przyznane zostaną w ramach trzech marszałkowskim programów. Wnioski można składać do 30 września.

Prymus Pomorza i Kujaw

Humaniści na start!

Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II

Jak aplikować o stypendium:

