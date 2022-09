Żnin, Toruń, Brodnica, Chełmno. AgroUnia na spotkaniach w regionie

Przedstawiciele AgroUnii rozpoczęli cykl spotkań z mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsze z nich odbyło się w poniedziałek na żnińskim rynku.

Lider Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę na złą politykę gospodarczą wszystkich polskich rządów, czego bolesnym przykładem dla mieszkańców tego miasta było zamknięcie w 2004 roku tamtejszej cukrowni. Rozmawiano też o innych lokalnych problemach.- Ta zamknięta cukrownia to było serce Żnina, które tutaj biło przez długi czas, dawało pracę mieszkańcom, a także plantatorom buraków - mówił. - To pokazało brak perspektywy dalekiego spojrzenia w przyszłość. Braki cukru dzisiaj na półkach sklepowych pokazują, że strategiczne sektory gospodarki muszą funkcjonować i nie mogą poddawać się chwilowym trendom.Przedstawiciele AgroUnii zapraszają we wtorek (6 września) do Torunia – o godz. 8.00 na targowisko przy ul. Chełmińskiej, a o godz. 10.00 pod pomnik Mikołaja Kopernika. Również we wtorek będą m.in. o godz. 14.00 na rynku w Brodnicy, a o godz. 16.00 – na rynku w Chełmnie.