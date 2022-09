Złodzieje, którzy okradli magazyn z pomocą dla Ukrainy zatrzymani. Dary odzyskane

Toruński Sztab Pomocy Ukrainie odzyskał skradzione kilka dni temu dary, złodzieje są w areszcie. - Bardzo się cieszymy! To było straszne wydarzenie dla nas – mówią wolontariusze.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września złodzieje ukradli m.in. żywność, produkty przemysłowe i drogeryjne. Z magazynu wyniesiono wiele kartonów z darami dla uchodźców z Ukrainy. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. - Sztab odzyskał skradzione dary a włamywacze są w areszcie - mówi Wojciech Chrostowski z toruńskiej policji. - Mężczyznom w wieku 20, 27 i 29 lat postawiono zarzuty za dokonanie włamania. Zrobili to wspólnie i w porozumieniu, natomiast czwarty z nich - 24-latek - usłyszał zarzut za pomoc w ukryciu skradzionych rzeczy.Funkcjonariusze odzyskali znaczną część ze skradzionego mienia, w tym najbardziej wartościowy sprzęt elektroniczny oraz zabezpieczyli dwa samochody dostawcze, które służyły do transportu skradzionych łupów. Sąd aresztował mężczyzn na najbliższe trzy miesiące. Grozi im od 5 do 10 lat więzienia.W Toruńskim Sztabie Pomocy Ukrainie jest wielka radość z odzyskanych darów. - Cieszymy się bardzo. To było straszne i niespodziewane dla nas wszystkich. Byliśmy oburzeni tym, co się stało - mówi Weronika Matusz ze sztabu. - Na szczęście dzięki naszej policji wszystko się udało odzyskać, naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni – dodaje.