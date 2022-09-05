Poniedziałek, 05 września 2022 r.   Imieniny: Doroty, Teodora, Wawrzyńca
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Forum Rolnika 2022
2022-09-05, 12:26 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Для України: За декілька днів у Бидгощі відбудеться Форум Великої Родини

За декілька днів у Бидгощі відбудеться Форум Великої Родини./fot. bcopw.pl
За декілька днів у Бидгощі відбудеться Форум Великої Родини./fot. bcopw.pl
Заплановано читання дітьом у виконанні репера Біша (Bisza), театр імпровізації з WymyWammy , а також майстер-класи зі створення здорових ланчбоксів разом із бістро Мед і Тим’ян (Miód i Tymianek ).

Арт-клуб Мудрість допомагає знайти сенс життя та уникнути ізоляції

Перший день школи та пропозиції на вихідні [читати та слухати]
Незабаром буде створена гаряча лінія для біженців у Бидгощі [читати та слухати]
Інформація для України: Телефонічна інформація для паціента онколоґічнего
Вечірка відбудеться 10 вересня, в годинах між 10:00 і 16:00 у Центрі Позаурядових Організацій і Волонтерства за вул. Гданьська 5. На деякі події слід попередньо зареєструватися.

Lolly Polly створить розважальну зону з метою проведення анімацій та майстер- класів для дітей а також їхніх опікунів. Діти зможуть взяти участь у конкурсах, танцювальних виставах та іграх із мильними бульбашками. Дещо старші матимуть можливість навчитися робити здорові ланчбокси для всієї родини на майстер-класах із здорового харчування. Проводитиме їх Ева Пєруцка, власниця громадяньської кав’ярні у центрі. Будуть також заняття із адаптації родини до змін (наприклад, похід до школи).

WymyWammy – театр імпровізації із Бидгощі, проведе спектакль із розігрівом для всіх учасників, а пані Анна Нєстатек – вокалістка і музична освітянка, покаже усім як можна «спонтанічно співати». Ярослав Ярушевський (BISZ) – автор «Магічної Бидгощі – легенд написаних віршем» читатиме фрагмент книжки. Вхід вільний. Реєстрація на сайті www.bydgoszcz.pl
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-09-05, godz. 15:10 Krwi nigdy nie za dużo! Strażnicy Miejscy oddają ją cyklicznie [zdjęcia] Chętnych nie brakowało - w siedzibie Straży Miejskiej w Bydgoszczy funkcjonariusze i ochotnicy oddawali w poniedziałek (5 września) krew. Akcję zorganizował… » więcej 2022-09-05, godz. 13:30 Spadek i dziedziczenie długów to bardzo życiowy temat! Warto posłuchać [wideo] O prawie spadkowym i dziedziczeniu długów dyskutują w Bydgoszczy eksperci. W Bibliotece UKW odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo spadkowe… » więcej 2022-09-05, godz. 12:03 Samospalenie na moście drogowym w Toruniu. Nie żyje 51-letni mężczyzna Mężczyzna targnął się na swoje życie w poniedziałek (5 września) o poranku, na moście imienia Piłsudskiego. Oblał się łatwopalną cieczą, a następnie… » więcej 2022-09-05, godz. 10:24 Ostatnie rozmowy z kandydatami na prezesa spółki MZK Bydgoszcz. Kiedy decyzja? Trzech kandydatów na prezesa bydgoskich MZK ponownie stanęło przed Radą Nadzorczą miejskiej spółki. W poniedziałek (5 września) o godz. 10 rozpoczęła… » więcej 2022-09-05, godz. 09:35 Tragiczny wypadek w Lipnicy. Jedna osoba zginęła, trzy – w tym dwoje dzieci – są ranne [zdjęcia] Policjanci z regionu pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w weekend na drodze krajowej nr 15 w Lipnicy pod… » więcej 2022-09-05, godz. 09:00 Budżet obywatelski w Grudziądzu. Które pomysły doczekają się realizacji? Poniedziałek (5 września) jest pierwszym dniem głosowania na propozycje mieszkańców złożone w ramach grudziądzkiego budżetu obywatelskiego. Jest ich 87… » więcej 2022-09-05, godz. 06:52 Adwokaci i radcy prawni na dyżurach. Darmowa pomoc w Bydgoszczy Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego od września ponownie działają w Bydgoszczy. Adwokaci i radcy prawni udzielają porad na Osiedlu… » więcej 2022-09-04, godz. 16:08 Nowe tory, przystanki kolejowe i przejazdy. Jedzie pociąg z Torunia do Chełmży Linia kolejowa Toruń-Chełmża uruchomiona została w niedzielę (4 września) po gruntownej modernizacji. W nowym rozkładzie jest 15 par pociągów relacji… » więcej 2022-09-04, godz. 15:00 Biskup Krzysztof Włodarczyk prosi młodych, by nie rezygnowali z lekcji religii W liście, który jest odczytywany w niedzielę w kościołach diecezji bydgoskiej, biskup Krzysztof Włodarczyk napisał do młodych: „Życie duchowe, odkrywanie… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Grób antywampiryczny pod Bydgoszczą. Pochówek kobiety z sierpem i kłódką [zdjęcia, wideo] (30 sierpnia, 20:30)
  2. Poważny pożar dachu wielorodzinnego budynku na osiedlu w Osielsku [zdjęcia] (31 sierpnia, 14:28)
  3. Wojewoda o fuzji szpitali: Mam nadzieję, że rektor UMK się opamięta! (30 sierpnia, 11:12)
  4. Rocznica niemieckich zbrodni w Bydgoszczy. Uroczystość z udziałem premiera Morawieckiego [zdjęcia, przemówienie] (przedwczoraj, 12:40)
  5. Postępowanie ws. pożaru dachu w Osielsku. Winna ekipa remontowa? (01 września, 10:07)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO