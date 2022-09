Spadek i dziedziczenie długów to bardzo życiowy temat! Warto posłuchać [wideo]

O prawie spadkowym i dziedziczeniu długów dyskutują w Bydgoszczy eksperci. W Bibliotece UKW odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo spadkowe a Egzekucja Sądowa. Integracyjne Problemy Postępowania i Prawa Cywilnego".





Prelegenci rozmawiają m.in. o odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe i podkreślają jak ważne jest sporządzenie spisu inwentarza:- Tematem dzisiejszej konferencji jest przede wszystkim prawo spadkowe i problemy związane ze spisem inwentarza, z zabezpieczeniem spadku. Kwestia ta jest przez komorników ostatnio bardzo często praktykowana, ze względu na to, że świadomość społeczeństwa rośnie. Zasada przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza - to w ten sposób spadkobiercy bardzo często zabezpieczają się przed spłatą zadłużenia - mówi Małgorzata Wolny, przewodnicząca Izby Komorniczej w Gdańsku.- Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci. W tym momencie nie wiemy, co się dzieje z majątkiem zmarłego: czy posiadał aktywa, czy pasywa. Instytucja spisu inwentarza spadku spowoduje, że dowiemy się, czy zmarły pozostawił ten spadek, czy nie. Możemy też oczywiście spadek całkowicie odrzucić, wtedy wiadomo że są następne kręgi spadkodawców, które też ten spadek mogą odrzucać, aż dojdzie do takiej sytuacji, że wszyscy spadkobiercy spadek odrzucą, więc na końcu odziedziczy go gmina - mówi Jarosław Gardocki, wiceprzewodniczący Izby Komorniczej w Gdańsku.Więcej na temat tego wydarzenia mówić będziemy w Popołudniu z nami. Konferencja potrwa do godziny 16.