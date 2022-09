Ostatnie rozmowy z kandydatami na prezesa spółki MZK Bydgoszcz. Kiedy decyzja?

Trzech kandydatów na prezesa bydgoskich MZK ponownie stanęło przed Radą Nadzorczą miejskiej spółki. W poniedziałek (5 września) o godz. 10 rozpoczęła się kolejna tura rozmów. Jest szansa, że dziś poznamy nazwisko następcy Andrzeja Wadyńskiego.

Przypomnijmy, dotychczasowy prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy zrezygnował - gdy doszło do strajku kierowców i motorniczych.O fotel prezesa MZK ubiegają się Piotr Bojar ze spółki Tramwaj Fordon, Piotr Szałkowski kierownik Działu Autobusowego MZK w Bydgoszczy i Jacek Szemraj z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni. Pierwsze rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 8 sierpnia. Rada nadzorcza spółki na podjęcie decyzji dała sobie czasy do 11 sierpnia, ale ostatecznie zleciła kandydatom dodatkowe zadanie, przez co procedura konkursowa się przedłużyła. Ubiegający się o fotel prezesa MZK mieli opracować się swoje propozycje na poprawę sytuacji w spółce.- Ta decyzja ma na celu pogłębienie naszej wiedzy o kandydatach, tak żeby wybrać najlepszego - mówił po ogłoszeniu decyzji Jerzy Nadarzewski, przewodniczący Rady Nadzorczej MZK.Do 31 sierpnia kandydaci mieli czas na przedstawienie swoich opracowań. Dziś spotykają na rozmowach uzupełniających.