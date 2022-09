Budżet obywatelski w Grudziądzu. Które pomysły doczekają się realizacji?

Poniedziałek (5 września) jest pierwszym dniem głosowania na propozycje mieszkańców złożone w ramach grudziądzkiego budżetu obywatelskiego. Jest ich 87 – te z największą liczbą oddanych głosów doczekają się realizacji w przyszłym roku. Do wydania są ponad 3 mln złotych.

Mieszkańcy zgłosili do zadań ogólnomiejskich między innymi budowę automatycznej toalety, ścieżki rowerowej na Błoniach Nadwiślańskich, czy budowę trybuny dla osób niepełnosprawnych na stadionie żużlowym. Jest również propozycja kupna książek dla dzieci z Ukrainy, czy naprawy dwóch orlików i zakup urządzeń, które będą filtrowały w mieście brudne powietrze.Pełna lista propozycji znajduje sięJest to jubileuszowa, dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego w Grudziądzu. Dotychczas wydano 25 milionów złotych na 253 projekty zgłoszone przez mieszkańców. Głosowanie trwa do 30 września, a głosy można oddawać elektronicznie wbądź osobiście w ratuszowym Biurze Obsługi Interesanta.