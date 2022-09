Tragiczny wypadek w Lipnicy. Jedna osoba zginęła, trzy – w tym dwoje dzieci – są ranne [zdjęcia]

Policjanci z regionu pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku, do którego doszło w weekend na drodze krajowej nr 15 w Lipnicy pod Wąbrzeźnem. Jedna osoba nie żyje, a trzy, w tym dwoje dzieci, zostały ranne.

O dotychczasowych ustaleniach śledczych mówi Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.– Według wstępnych ustaleń, 67-letnia mieszkanka Torunia kierująca autem marki Toyota RAV4, na prostym odcinku drogi rozpoczęła manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego kierowanego przez 17-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. W trakcie tego manewru kobieta zjechała nagle ponownie na prawy pas, uderzając w ciągnik, w wyniku czego został on zepchnięty do przydrożnego rowu. Później kierowane przez tę kobietę auto obróciło się na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z autem marki Kia, którym podróżowała czteroosobowa rodzina z powiatu olsztyńskiego. Niestety, w wyniku zderzenia kierująca toyotą poniosła śmierć na miejscu.Podróżującemu z kobietą pasażerowi nic się nie stało. Także kierowca traktora i kii wyszli z wypadku bez szwanku. Do szpitali w Brodnicy i w Toruniu trafiło natomiast troje pasażerów kii, wśród nich dwoje dzieci. Wiadomo, że kierowca ciągnika i auta osobowego byli trzeźwi. Śledczy czekają natomiast na wyniki badań ofiary wypadku.